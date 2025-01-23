Трамп решил добиться снижения цен на нефть для мира на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие цены на нефть помогут завершить конфликт на Украине. Выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, американский лидер заявил, что будет вести переговоры по этому поводу с Саудовской Аравией и ОПЕК.

«Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны. Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась», – заявил Трамп (цитата по РИА «Новости»).

«Прямо сейчас цена (на нефть) достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно», – подчеркнул президент США.

По его словам, завершение конфликта между Россией и Украиной является приоритетом для администрации США. «Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе», – сказал Трамп.

Стоит отметить, что сегодня Белый дом сообщил о телефонных переговорах Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, в ходе которых стороны обсудили усилия по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке, а также торговлю и другие возможности для повышения взаимного благосостояния США и Саудовской Аравии.

Напомним, накануне американский лидер пригрозил России новыми санкциями, если Москва не согласится на сделку по Украине. Комментируя это заявление, в Кремле подчеркнули, что ничего нового в этой позиции Трампа нет, поскольку в свой первый президентский срок он действовал в этом же ключе.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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