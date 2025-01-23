«Каких-то новых элементов не усматриваем»: в Кремле прокомментировали угрозы Трампа

Кремль не увидел ничего нового в угрозах президента США Дональда Трампа ввести санкции в случае отказа России от сделки по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Особо каких-то новых элементов здесь не усматриваем. Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы. По крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства», – сказал он журналистам.

Пресс-атташе Кремля отметил, что в Москве очень внимательно наблюдают «за всей риторикой, всеми заявлениями», тщательно фиксируют все нюансы.

При этом Песков подтвердил готовность России к равноправному и взаимоуважительному диалогу с США. «Этот диалог имел место между двумя президентами. Опять же, в бытность первого президентства Трампа. Ждем сигналов, которых пока не поступало», – добавил представитель Кремля.

Как сообщал «Новый День», накануне Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что Вашингтон введет высокие тарифы и санкции в отношении российского экспорта, если Москва не согласится на сделку по Украине. «Давайте заключим соглашение сейчас и остановим эту нелепую войну! Дальше будет только хуже», – заявил Трамп. «Если мы не достигнем «сделки» в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны, которые участвуют в этом процессе», – добавил американский президент.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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