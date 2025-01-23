Киев уже готов: Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине зависит от Москвы

Урегулирование конфликта на Украине сейчас полностью зависит от Москвы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, Киев уже готов к сделке.

«Ну, вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС), когда его спросили, удастся ли добиться того, чтобы конфликт через год был преодолен.

В то же время Трамп подчеркнул, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее. «Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне», – сказал президент США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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