российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 января 2025, 20:39 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Киев уже готов: Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине зависит от Москвы

Фото из архива сайта kremlin.ru

Урегулирование конфликта на Украине сейчас полностью зависит от Москвы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, Киев уже готов к сделке.

«Ну, вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС), когда его спросили, удастся ли добиться того, чтобы конфликт через год был преодолен.

В то же время Трамп подчеркнул, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее. «Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне», – сказал президент США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Трамп решил добиться снижения цен на нефть для мира на Украине / В США подросток открыл стрельбу в школе, а затем покончил с собой / В Лос-Анджелесе эвакуируют более 30 тысяч человек из-за нового пожара / В США мужчина ранил четверых полицейских / «Давайте покончим с этой войной...» Трамп призвал Россию согласиться на сделку по Украине и припугнул санкциями / Трамп открыл «окно возможностей» / ЕС и Великобритания готовят ответные меры на случай торговой войны с США / В Киеве рассчитывают на скорые переговоры с Трампом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,