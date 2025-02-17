ЕС надеется разместить на Украине до 30 тысяч солдат-миротворцев

Евросоюз рассматривает возможность развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных под предлогом миротворческого контингента. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на официальных лиц.

В публикации, которую цитирует РИА «Новости», отмечается, что последняя версия европейского плана предусматривает создание сил «сдерживания» из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но станут демонстрацией возможной силы.

По словам двух собеседников газеты, Франция считает, что сможет отправить на Украину около десяти тысяч своих военнослужащих.

Стоит отметить, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон проводит совещание о возможных сценариях решения украинского кризиса. По данным европейской прессы, накануне обсуждения состоялись переговоры Макрона с президентом США Дональдом Трампом.

Вашингтон – Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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