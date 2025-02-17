российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 февраля 2025, 21:50 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

ЕС надеется разместить на Украине до 30 тысяч солдат-миротворцев

Евросоюз рассматривает возможность развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных под предлогом миротворческого контингента. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на официальных лиц.

В публикации, которую цитирует РИА «Новости», отмечается, что последняя версия европейского плана предусматривает создание сил «сдерживания» из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но станут демонстрацией возможной силы.

По словам двух собеседников газеты, Франция считает, что сможет отправить на Украину около десяти тысяч своих военнослужащих.

Стоит отметить, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон проводит совещание о возможных сценариях решения украинского кризиса. По данным европейской прессы, накануне обсуждения состоялись переговоры Макрона с президентом США Дональдом Трампом.

Вашингтон – Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

В Кремле отказались делать прогнозы по переговорам в Эр-Рияде / ВСУ атаковали школу в Курской области / Небензя допустил скорое завершение «горячей фазы» конфликта на Украине / Настрой деловой: помощник Путина прокомментировал старт переговоров по Украине в Эр-Рияде / Американская газета опубликовала вероятный сценарий завершения конфликта на Украине / Армия России освободила ещё один поселок в Курской области / Освобождение парка «Клебан-бык» и охват Красноармейска: армия России идет вперед в ДНР / ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и цеху сборки дронов ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Европа, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Европа, США, Украина,