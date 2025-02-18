Туристка лишилась обеих рук, пытаясь сделать фото с акулой

Туристка из Канады пострадала от нападения акулы, когда пыталась сделать фото. Об этом сообщает New Zealand Herald.

55-летняя женщина отдыхала на британских островах Теркс и Кайкос, когда заметила у берега акулу длиной около двух метров. Туристка подошла поближе и попыталась сделать фотографию, в этот момент хищник бросился на нее. Очевидцы сообщают, что акула плавала у пляжа около 40 минут, прежде чем нанести удар.

На помощь пострадавшей подоспел муж и отогнал акулу. В результате женщина получила травмы обеих рук. Раны были настолько серьезные, что хирургам пришлось удалить не подлежащие восстановлению конечности.

Ранее сообщалось, что российская туристка подверглась нападению акулы во время отдыха на Мальдивах. Хищник прокусил женщине руку.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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