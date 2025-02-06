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Четверг, 6 февраля 2025, 10:55 мск

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На Мальдивах акула прокусила руку туристке из России

Российская туристка подверглась нападению акулы во время отдыха на Мальдивах. Хищник прокусил женщине руку.

По данным тг-канала SHOT, 44-летняя россиянка отправилась на экскурсию в открытое море вместе с группой туристов и гидом. Женщина прыгнула с борта лодки в воду. Находившийся рядом гид показал ей стаю акул и предложил сфотографироваться с ними. Он схватил туристку за руку и потащил ее по направлению к хищникам.

Как сообщила пострадавшая, она начала захлебываться водой и барахтаться, случайно ударила по одной из акул рукой и почувствовала укус. Женщина схватилась за окровавленную руку и поплыла к лодке, где втихую перебинтовала себе руку, чтобы не пугать других отдыхающих.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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