В Турции аэропорт закрыли из-за НЛО

Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом сообщают местные СМИ.

Пилоты сообщили о светящейся аномалии около 22:00 и передали данные диспетчерам. Было принято решение остановить авиасообщение воздушной гавани.

В настоящее время все рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Вылеты также отменены до прояснения ситуации.

Предполагается, что пилоты видели беспилотник. Отмечается, что авиасообщение будет восстановлено после того, как объект удастся идентифицировать.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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