В Турции аэропорт закрыли из-за НЛО

Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом сообщают местные СМИ.
Пилоты сообщили о светящейся аномалии около 22:00 и передали данные диспетчерам. Было принято решение остановить авиасообщение воздушной гавани.
В настоящее время все рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Вылеты также отменены до прояснения ситуации.
Предполагается, что пилоты видели беспилотник. Отмечается, что авиасообщение будет восстановлено после того, как объект удастся идентифицировать.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»