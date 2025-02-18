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Маск проверит золотой запас на военной базе Форт-Нокс

Фото: страница Маска в соцсети

Возглавляющий департамент эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск может проверить золотой запас, который хранится на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети.

Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол предложил Маску проверить хранилище золотого запаса США. На что бизнесмен ответил: «Ищу золото в Форт-Ноксе... Это золото – собственность американского народа. Очень надеюсь, что оно все еще там!».

Маск задался вопросом, кто может подтвердить, что золотой резерв не был расхищен. Он отметил, что американский народ желает знать, на месте ли это золото или нет.

С приходом к власти Дональда Трампа в США начал работу департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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