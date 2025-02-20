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Венгрия снова пытается устроить бойкот в ЕС

Архив. Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Будапешт снова публично заявил о намерении проголосовать против продления санкций ЕС против России и Белоруссии, а также выделении дополнительных 20 млрд евро для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

По его словам, причиной стало нарушение Брюсселем гарантии, которая касается энергоснабжения Венгрии. Речь идет об обещании, что возобновление транзита газа через украинскую территорию будет обсуждаться при участии Будапешта, однако этого не произошло.

Ранее Будапешт также намеревался голосовать против продления пакета санкций ЕС, действие которого заканчивалось 31 января 2025 года. Однако по последний момент Венгрия согласилась с общей позицией государств Евросоюза в обмен на гарантии в энергетической сфере.

Будапешт, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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