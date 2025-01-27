Венгрия «сдалась»: все страны ЕС согласились продлить санкции против России

Министры иностранных дел государств-членов Евросоюза согласились продлить санкции против России, срок действия которых заканчивался 31 января. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Выступавшая против санкций Венгрия получила гарантии своей энергобезопасности в связи остановкой транзита российского газа через Украину, подтвердил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. Европейская комиссия привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны – члены ЕС. Она ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны – члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза. Еврокомиссия также добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС», – уточнил Сийярто в соцсетях (цитата по ТАСС).

ЕС каждые полгода подтверждает продление санкций против России. Для положительного решения требуется согласие всех членов Евросоюза.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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