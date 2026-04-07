В Великобритании сумма выплаченных пособий покойникам превысила 1 млрд долларов

В Великобритании подсчитали сумму ошибочно выплаченных пособий. Выяснилось, что с 2021 года британское правительство отправило умершим гражданам 850 млн фунтов стерлингов (1,1 млн долларов).

Как сообщает газета Telegraph, речь идет о пособиях по безработице, пенсиях и выплатах людям с психическими заболеваниями. В общей сложности органы соцзащиты совершили 2,6 млн ошибок. При этом вернуть удалось менее половины из неправомерно выделенной суммы.

Чаще всего ошибочные выплаты проходили из-за того, что уведомление о смерти заявителя было получено слишком поздно или было отправлено в момент поступления средств.

Более того, в данные о переплатах не включены пособия на зимнее отопление, которые также поступали на счета умерших заявителей. С апреля 2023 года около 27 млн фунтов стерлингов в виде выплат на зимнее топливо были отправлены почти 83 тысячам умерших людей.

Лондон, Зоя Осколкова

