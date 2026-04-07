Вторник, 7 апреля 2026, 12:30 мск

Неспособность ЕС принимать единые решения говорит о системном параличе

Евросоюз показал неспособность принимать согласованные решения, что говорит о системном параличе объединения. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

«Неспособность ЕС принимать согласованные решения – такие как разблокировка кредита в размере 90 млрд евро для Киева... – свидетельствуют о системном параличе», – говорится в статье.

Анонимный высокопоставленный евродипломат назвал сложившуюся в ЕС систему принятия решений «неработающей». Отмечается, что один из главных камней преткновения внутри евросообщества – право вето.

«В том, как мы принимаем решения, есть серьезные проблемы. Каждый месяц возникает новая проблема, которая подчеркивает эту тенденцию. Мы должны реагировать», – заявил изданию испанский депутат-социалист Начо Санчес Амор, входящий в комитет по иностранным делам Европейского парламента.

По данным издания, на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, украинского конфликта и напряженных трансатлантических отношений ЕС рискует оказаться в стороне в момент, когда геополитические решения принимаются быстрее, чем его система может справиться.

Ранее сообщалось, что Украина рискует остаться без денег для ведения боевых действий уже к началу лета из-за задержек с выделением финансовой помощи со стороны Запада. Множество факторов в совокупности ставят под угрозу выделение Киеву десятков миллиардов евро помощи от ключевых доноров страны.

Брюссель, Зоя Осколкова

