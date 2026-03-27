К июню Украина может остаться без денег для ведения боевых действий – Bloomberg

Украина рискует остаться без денежных средств для ведения боевых действий уже к началу лета из-за задержек с выделением финансовой помощи со стороны Запада, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, множество факторов в совокупности ставят под угрозу выделение Киеву десятков миллиардов евро помощи от ключевых доноров страны.

По оценкам неназванных официальных лиц как на Украине, так и за рубежом, в настоящее время у Украины достаточно средств для покрытия расходов до июня, и поддержка со стороны западных союзников имеет решающее значение для сохранения боеспособности страны, говорится в публикации.

Ряд недавних неудач, от вето Венгрии на военный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро до спора вокруг последнего пакета помощи МВФ, значительно сократил возможности киевского режима для маневра.

Ситуацию на Украине усугубляет нежелание некоторых союзников по НАТО выделять дополнительное финансирование на программу закупки американского оружия(PURL). По словам посла Украины при НАТО Алены Гетманчук, лишь небольшое число стран оплачивает основную часть военного оборудования, и обращаться к ним за помощью становится все сложнее.

По оценкам Киева, в этом году ему потребуется 15 млрд долларов на закупку американского оружия. В целом, по оценкам финансовых ведомств Украины, в 2026 году стране потребуется 52 млрд долларов иностранной помощи.

Если нынешний дефицит финансирования сохранится, Украина может столкнуться с «финансовой трагедией» уже в апреле, заявлял ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Проблема финансирования обороны Украины возникает на фоне того, что Россия получает все большую выгоду от резкого роста мировых цен на нефть из-за военной операции США и Израиля против Ирана, пишет агентство. Этот конфликт также поглощает военные ресурсы США и внимание президента Дональда Трампа, отодвигая на второй план переговоры по урегулированию на Украине, отмечается в публикации.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

