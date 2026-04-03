Понедельник, 6 апреля 2026, 05:32 мск

Медведев предупредил о превращении ЕС во враждебный военный альянс

Европейский союз может превратиться во враждебный России военный альянс. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, внутри ЕС существуют мощные противоречия, которые усугубила иранская кампания. Европейские политики всерьез задумались о создании полноценной военной компоненты внутри альянса.

«Теперь ЕС больше не экономический союз. Он довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО», – написал Медведев в своем канале в Max.

«К чему я это все клоню? А вот к чему: пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей», – подчеркнул Медведев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

