Пятница, 27 марта 2026, 17:31 мск

МИД России заявил протест Чехии за нападение на Российский центр науки и культуры

Сегодня в Министерство иностранных дел России был вызван посол Чешской Республики в РФ Даниэл Коштовал, которому был заявлен решительный протест в связи с нападением вечером 26 марта на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью. Об этом говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Выражена глубокая обеспокоенность произошедшим. Требуем от чешской стороны провести оперативное и компетентное расследование этого преступления, найти и наказать виновных, а также принять необходимые меры для обеспечения безопасности объектов российских представительств в Праге», – подчеркнул МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

