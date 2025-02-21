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Пентагон прекратит нанимать сотрудников и проведет массовые увольнения

Пентагон, фото Pixabay

Министерство обороны США готовится уволить гражданских служащих и прекратить прием новых сотрудников. Меры проводятся по распоряжению администрации Дональда Трампа о сокращении государственных расходов.

В первую очередь под сокращения попадут сотрудники, которые были приняты на испытательный срок. Американский министр обороны Пит Хегсет подтвердил, что Пентагон проводит «переоценку (необходимого) количества сотрудников, проходящих испытательный срок» в соответствии с директивой Управления кадровой службы США от 20 января.

Тем временем, департамент эффективности государственного управления (DOGE) под управление Илона Маска проводит проверку бюджетных расходов Пентагона. Хегсет поддержал предоставление доступа сотрудников DOGE к информационным системам и базе данных министерства.

В настоящее время бюджет американского оборонного ведомства составляет около 850 млрд долларов, что делает Пентагон крупнейшим федеральным учреждением по объему предоставляемых средств. Ранее Хегсет выразил надежду на то, что команда Маска сможет выявить «миллиарды долларов» для экономии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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