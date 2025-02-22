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Вашингтон готовит «историческую» резолюцию ООН по Украине

Вашингтон готовит к заседанию Генеральной ассамблеи ООН «историческую» резолюцию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

«В понедельник... США предложат Организации Объединенных Наций историческую резолюцию, которую должны поддержать все члены ООН», – заявил Рубио в социальных сетях.

В заявлении Госдепа США, которое опубликовано на его сайте, подчеркивается, что президент Трамп привержен не просто к прекращению российско-украинской войны, но и решению, которое приведет к прочному миру, а не просто временной паузе.

«Эта резолюция (ГА ООН) соответствует мнению президента Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе ООН, – поддерживать международный мир и безопасность, в том числе путем мирного урегулирования споров», – отметил Госдеп США.

«Мы твердо убеждены, что настал момент взять на себя обязательство положить конец войне. Это наш шанс создать реальный импульс к миру. Мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к Соединенным Штатам в этом торжественном стремлении», – говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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