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Трамп восхищен Путиным и хранит давнюю обиду на Зеленского – WSJ

Фото из архива сайта CNN

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского связаны, в том числе, с давней обидой американского лидера на украинского руководителя. Об этом пишет влиятельное издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на советников республиканца. Публикацию цитирует РБК.

Ранние отношения Трампа с Зеленским убедили американского президента, что в Киеве настроены против него, а их первый продолжительный разговор осенью 2019-го привел к попытке импичмента президента США. Тогда Трампа обвинили в злоупотреблении властью из-за данных о том, что он пытался задержать выплату военной помощи Украине, чтобы ее власти открыли расследование против его оппонента на выборах 2020 года Джо Байдена. Позже республиканца оправдали, однако, вероятно, скандал привел к проигрышу на выборах, отмечает WSJ.

По данным издания, давняя обида Трампа обострилась после срыва Зеленским подписания соглашения по украинским ресурсам в обмен на американскую помощь.

В то же время президент США испытывает «уважение, граничащее с восхищением» в отношении российского коллеги Владимира Путина со встречи в Хельсинки в 2018 году, пишет WSJ, опираясь на слова бывших помощников.

Издание приводит мнение бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, который объяснил, что республиканец восхищался Путиным за его «силу» и полный контроль над страной. Со слов Болтона, окружение советовало Трампу относиться к Путину более скептично, но успеха не возымело.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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