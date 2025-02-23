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Воскресенье, 23 февраля 2025, 12:58 мск

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Лондон пообещал России самый крупный пакет санкций

Лондон намерен ввести самый крупный пакет антироссийских санкций. Как сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, об этом решении будет объявлено в понедельник, 24 февраля.

«Завтра я планирую объявить о самом крупном пакете санкций против России с начала конфликта, они подрывают ее военную машину и сокращают доходы, при помощи которых разжигается пожар разрушений на Украине», – заявил глава британского МИДа (цитата по «Интерфаксу»).

При этом министр обратил внимание, что сейчас наступил «критический момент в истории Украины, Великобритании и всей Европы», поэтому следует «удвоить» поддержку Киева и добиваться «мира посредством силы».

«На поле боя мы (Лондон) по-прежнему привержены предоставлению военной поддержки в размере 3 млрд фунтов стерлингов в год, чтобы поставить Украину в максимально выгодное положение, и готовы предоставить британские войска в состав миротворческих сил, если это будет необходимо», – уточнил глава британского МИДа.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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