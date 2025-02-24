ФБР, Госдеп и Пентагон отказались отправлять Маску отчеты о работе

Несколько американских ведомств отказались выполнять приказ главы Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска о предоставлении отчетов о свой работе. ФБР, Госдеп и Пентагон заявили, что опасаются раскрыть секретные данные. Об этом пишут New York Times и Wall Street Journal.

Маск под угрозой увольнения потребовал от американских госслужащих отчетов о проделанной работе. Электронные письма с требованием были разосланы из Офиса по управлению персоналом (OPM).

В Пентагоне призвали сотрудников воздержаться от ответов на письма из OPM, заявив, что ведомство самостоятельно «отвечает за оценку работы своего персонала и будет проводить любую проверку в соответствии с собственными процедурами».

Директор Управления национальной разведки Тулси Габбард рекомендовала также не отвечать на запрос. Аналогичным образом поступил глава ФБР Каш Патель, а также чиновники, отвечающие за персонал, в Госдепе, Министерстве внутренней безопасности и различных правоохранительных органов.

Ведомства опасаются, что ответ может привести к непреднамеренному раскрытию засекреченной работы. При этом в письме Маска было указание не включать секретные данные в отчет. В профсоюзных организациях требование DOGE об отчетах и вовсе назвали «явно незаконным» и «бездумным».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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