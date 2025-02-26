«Дела идут хорошо»: Трамп подтвердил подписание сделки с Зеленским

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение подписать следку с Киевом по совместной добыче украинских редкоземельных металлов. По его словам, это случится 28 февраля во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Зеленский прибудет сюда в пятницу. Эти данные получили подтверждение. Мы подпишем большое соглашение. Оно касается редкоземельных металлов и других вещей», – сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу») во время заседания американской администрации.

В то же время президент США отметил, что «нам удается хорошо работать с Россией, Украиной». При этом глава Белого дома подчеркнул, что Киеву не следует ждать «больших гарантий безопасности». «Я не собираюсь предоставлять [новые] большие гарантии безопасности. Пусть этим займется Европа, ведь речь идет о том, что Европа – их сосед», – отметил он (цитата по ТАСС).

«На мой взгляд, очень важно, что мы намерены заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы положить конец убийствам», – уточнил Трамп (цитата по РИА «Новости»).

При этом американский лидер отметил, что взаимодействие с Россией идет «очень хорошо». «У нас очень хорошо идут дела с Россией», – заявил Трамп.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube