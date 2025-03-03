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Понедельник, 3 марта 2025, 09:41 мск

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Минфин США: ресурсная сделка с Украиной ушла с повестки дня

Американская администрация больше не рассматривает возможность заключения с Украиной сделки о добыче редкоземельных металлов и других ресурсов в этой стране. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Невозможно заключить экономическое соглашение без мирного договора», – сказал он в интервью телеканалу CBS (цитата по ТАСС). По словам главы Минфина, подписание ресурсной сделки в настоящее время не обсуждается.

Бессент отметил, что Владимиру Зеленскому нужно было подписать экономическое соглашение с США и показать отсутствие противоречий между американским и украинским народами, но он решил все «взорвать».

Зеленский тем временем заявил о готовности Украины подписать ресурсное соглашение с США, отметив, что Киев «настроен конструктивно». «Если мы согласились подписать сделку по минералам, мы готовы подписать ее», – сказал глава киевского режима в интервью британским СМИ.

Заключение соглашения по полезным ископаемым сорвалось после перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров в Белом доме 28 февраля.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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