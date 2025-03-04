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В Варшаве подтвердили остановку поставок американского оружия на Украину

Фото: pixabay.com

Вашингтон остановил поставки американского оружия на Украину через аэропорт Ясенки в польском Жешуве. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Донесения, которые идут с границы, из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны», – цитирует Туска польская пресса.

При этом премьер-министр назвал это «самым большим вызовом за последние десятилетия». «Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны это преодолеть», – заявил Туск.

Варшава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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