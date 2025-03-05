К границам Белоруссии стянуты военные силы НАТО

У границ Белоруссии складывается непростая ситуация: в странах Балтии и Польше размещается уже 17 батальонных тактических групп НАТО и США. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

«Ситуация у наших границ непростая. За последние годы резко усилился процесс милитаризации сопредельных стран. В два, а то и в три раза увеличилось количество проводимых учений. При этом их тематика – это в основном наступательная и связанная с агрессивным применением или действиями в тех или иных направлениях. Увеличился состав контингентов, который размещен вблизи наших границ. Так, сегодня, кроме национальных воинских контингентов стран Балтии и Польши, на их территории размещается 17 батальонных тактических групп НАТО и США, причем они имеют достаточно серьезное вооружение и военную технику», – сказал Муравейко, слова которого цитирует агентство «БелТА».

Минск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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