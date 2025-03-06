В Южной Корее выросло число пострадавших от случайной бомбардировки

В Южной Корее число пострадавших от случайного сброса боеприпасов выросло до 15 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Два человека были серьезно ранены, у тринадцати легкие повреждения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее стало известно, что истребитель ВВС Южной Кореи KF-16, участвовавший в совместных учениях США, случайно сбросил восемь снарядов на жилой район в городе Пхочхон.

По уточненной информации, неуправляемыми бомбами MK-82 были повреждены пять жилых домов, склад, церковь, теплица и грузовик. В числе пострадавших – двое военных, которые проходили лечение в госпитале Святой Марии.

Причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. По одной из версий, военные установили неправильные координаты запуска снарядов.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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