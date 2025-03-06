Варшава хочет увеличить воинский контингент НАТО вблизи границ России и Белоруссии

Варшава считает необходимым рассмотреть вопрос об усилении присутствия войск НАТО на границах с Россией и Белоруссией. Об этом заявил премьер-министра Польши Дональда Туска на саммите Евросоюза.
«Сегодня мы много говорим о гарантиях безопасности Украины, но для того, чтобы давать гарантии безопасности кому-то, нужно быть в безопасности самому», – сказал Туск (цитата по «Интерфаксу»).
При этом польский премьер-министр подчеркнул, что в этой ситуации «Европа должна полностью защитить свои границы, особенно с Россией и Белоруссией. Туск пообещал, что будет обсуждать «необходимость увеличения присутствия европейских войск и войск НАТО на границе с Россией и Беларусью».
По его словам, «необходимо также усилить оборону воздушного пространства ЕС, защиту Балтийского моря и киберпространства».
Брюссель, Светлана Антонова
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