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Четверг, 6 марта 2025, 19:13 мск

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Британия не успокаивается: собирает «коалицию доброй воли» в поддержку Киева

Архив. Фото: официальный сайт президента Украины

Официальные лица британского правительства провели переговоры с представителями ориентировочно 20 государств, которые заинтересованы в создании «коалиции доброй воли» для поддержки Украины, передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя Великобритании.

Агентство обращает внимание, что британский премьер-министр Кир Стармер объявил в воскресенье, что Лондон, Париж и некоторые другие страны сформируют коалицию для разработки планов по оказанию поддержки Украине в случае заключения мирного соглашения о прекращении войны с Россией.

Официальный представитель британского правительства не стал уточнять, какие именно государства проявили интерес к оказанию поддержки Киеву, но пояснил: «Это показывает готовность «коалиции доброй воли» собраться и желание ряда разных стран сыграть свою роль». «Это все еще ранние стадии, и ситуация очень изменчива», – добавил он.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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