Канадский сноубордист попал в список 10 самых разыскиваемых ФБР преступников

Канадец Райан Веддинг попал в список десяти самых разыскиваемых ФБР преступников. Бывший спортсмен стал наркобароном. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным спецслужб США, Веддинг организовал транснациональный наркотрафик. Под его управлением крупные партии запрещенных веществ доставлялись из Колумбии через границу с Мексикой в США и Канаду.

ФБР предполагает, что в данный момент Веддинг находится в Мексике. Есть основания считать его вооруженным и особо опасным преступником. За информацию, которая поможет следствию, США предлагают 10 млн долларов, еще 50 тысяч долларов обещают за сведения, которые помогут арестовать наркобарона.

Веддинг в далеком прошлом был сноубордистом и даже участвовал в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2002 года. Тогда он занял лишь 24-е место.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube