Бельгия готова оказать Киеву военную помощь на сумму около миллиарда евро. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен. По его словам, об этом шла речь на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Бельгийский министр, слова которого приводит «Интерфакс», уточнил, что Зеленский с благодарностью принял это предложение и сделал «ряд контрпредложений», которые в настоящее время изучаются генштабом вооруженных сил и бюджетными службами Бельгии.

По словам Франкена, Бельгия может сделать еще больше для Украины, но «это должно быть обсуждено в правительстве».

Помощь, о которой идет речь, заключается в выделении 216 млн евро на закупку снарядов 155 мм по чешской инициативе и 200 млн евро на противовоздушную оборону в рамках германской инициативы, а также в поставках боевых самолетов F-16.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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