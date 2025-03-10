Россия вошла в тройку лидеров по экспорту оружия

Россия занимает третье место в мире среди стран-экспортеров вооружений. Опережают РФ по этому показателю США и Франция. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Аналитики учитывали поставки вооружений в 2020-2024 годах. В доклад вошли объемы продаж боевой авиации, военных кораблей, систем противовоздушной обороны, артиллерии, танков и машин боевой поддержки. Всего институт проанализировал данные 64 стран.

Первое место у США, их доля в глобальном экспорте составила 43%, по сравнению с 2019-2020 годами они нарастили свой экспорт оружия на 21%. Штаты поставили ключевые вооружения в 107 стран. Треть экспорта ушла в Европу, еще треть – на Ближний Восток.

На второй строчке находится Франция, которая поставляет 9,6% от глобального экспорта оружия. Всего Франция отправляет оружие 65 странам. Наибольшая доля в разрезе регионов приходится на Азию и Океанию (35%), следом идут Ближний Восток (28%) и Европа (15%).

Россия замыкает тройку лидеров с 7,8% от глобального экспорта, за последние пять лет объем поставок российского оружия за рубеж сократился на 64%. Россия поставляет оружие 33 странам. Больше всего – в Азию и Океанию (74% российского экспорта), затем в Африку (12%) и Европу (7,4%). Две трети российского экспорта приходится на Индию (38%), Китай (17%) и Казахстан (11%).

«Снижение с 2022 года, вероятно, связано с решением России отдать приоритет производству основных видов вооружений для собственных вооруженных сил, а не на экспорт, с последствиями многосторонних торговых санкций, введенных в отношении России, и усилением давления со стороны США и их союзников на государства с целью принудить их не покупать российское оружие», – говорится в докладе SIPRI.

В пятерку лидеров также вошли Китай (5,9%) и Германия (5,6%).

Среди импортеров оружия крупнейшим покупателем стала Украина, на ее долю приходится 8,8% от глобального закупа вооружений. За последние пять лет показатель вырос в 100 раз по сравнению с 2015-2019 годами. Дальше идут Индия, Катар, Саудовская Аравия и Пакистан.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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