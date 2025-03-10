США закрывают большую часть программ помощи USAID

Вашингтон прекращает финансирование большей части программ Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

Решению предшествовала проверка расходования средств. «После шестинедельного анализа мы официально отменяем 83% программ USAID», – сообщил Рубио.

По его словам, более пяти тысяч контрактов, на которые были потрачены десятки миллиардов долларов, не отвечают основным национальным интересам Соединенных Штатов. Рубио подчеркнул, что некоторые из них даже вредили Вашингтону.

Кроме того, госсекретарь добавил, что администрация по согласованию с конгрессом намерена обеспечить «более эффективное» администрирование Госдепартаментом оставшейся примерно 1 тыс. программ USAID.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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