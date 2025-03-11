В Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров Вашингтона и Киева

В Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров представителей США и Киева относительно урегулирования украинского конфликта. По данным арабских СМИ, стороны ушли на перерыв.

Иностранные СМИ цитирую фразу советника президента США нацбезопасности Майк Уолтц, что Вашингтон продвигается в переговорах с Украиной.

Как сообщалось ранее, американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио, украинскую – глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Джидда, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube