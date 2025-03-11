Европа стала апологетом войны

Европейский союз превратился в апологета войны, прилагая все силы помешать диалогу Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Когда новый президент США провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию, и прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине», – цитирует РИА «Новости» выступление российского дипломата на заседании Совета безопасности ООН.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

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