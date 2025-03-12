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Среда, 12 марта 2025, 11:16 мск

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В США летевший поговорить с Трампом пассажир устроил дебош в самолете

В США мужчина устроил дебош в самолете и избил пассажира и бортпроводника. Когда его задержали, он заявил, что летел в Вашингтон, чтобы поговорить с президентом Дональдом Трампом.

Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании American Airlines. Самолет направлялся из штата Канзас в округ Колумбия. Во время полета житель Техаса встал со своего места и начала ругаться с бортпроводником.

Когда один из пассажиров начал снимать перепалку на камеру, дебошир набросился на него и ударил по лицу. После этого буйный пассажир набросился на бортпроводника. Затем хулиган начала бегать по салону, пока его не скрутили попутчики и члены экипажа.

По прилете нарушителя порядка передали правоохранителям. Он заявил, что прилетел в округ Колумбия, чтобы поговорить с президентом Трампом. Дебошира арестовали и предъявили обвинения в нападении.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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