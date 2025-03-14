В США рыбаки выловили мумию женщины

В США рыбаки выловили тело женщины. Предположительно, труп был специально погребен в море. Об этом сообщают местные СМИ.

Тело попало в сети рыболовецкого судна у берегов американского штата Массачусетса. Рыбаки передали труп полиции по прибытии в порт.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине в момент смерти было около 60 лет. У нее нашли многочисленные злокачественные опухоли. Специалисты сомневаются, что личность погибшей удастся установить.

При этом тело было забальзамировано. Вероятно, женщина была погребена в море по желанию ее или ее родственников.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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