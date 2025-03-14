российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 марта 2025, 11:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США рыбаки выловили мумию женщины

В США рыбаки выловили тело женщины. Предположительно, труп был специально погребен в море. Об этом сообщают местные СМИ.

Тело попало в сети рыболовецкого судна у берегов американского штата Массачусетса. Рыбаки передали труп полиции по прибытии в порт.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине в момент смерти было около 60 лет. У нее нашли многочисленные злокачественные опухоли. Специалисты сомневаются, что личность погибшей удастся установить.

При этом тело было забальзамировано. Вероятно, женщина была погребена в море по желанию ее или ее родственников.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / США

Португалия отказывается от закупки американских истребителей / В США пассажирский лайнер сгорел в аэропорту / США готовы аннексировать Гренландию / Трамп оценил переговоры с Москвой по Украине и выразил намерение встретиться с Путиным / Путин согласен на прекращение огня, но при одном условии / В Вашингтоне подтвердили готовность введения жестких санкций против России для мирного урегулирования на Украине / Путин примет в Кремле спецпосланника Трампа / Трамп пригрозил ввести пошлины на весь европейский алкоголь в размере 200%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,