российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 15 марта 2025, 17:04 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Кто не скачет…» Протестующие в Сербии полностью копируют «рецепты» майдана на Украине

Фото: официальный сайт президента Сербии

Участники массовых протестных выступлений в Сербии полностью копируют приёмы украинского майдана. Активисты в Белграде стали подпрыгивать и выкрикивать лозунг: «Кто не скачет, тот чаци!»

Как отмечает «Балканист.ру», ученики по-сербски называются «джаци», но после ставшего популярным в соцсетях фото граффити «ученики идите в школу», автор которого допустил ошибку – вместо буквы Ђ (дж) написал Ћ (ч), выступающих против протестов студентов называют оскорбительным словом «чаци», а их палаточный городок в Пионерском парке напротив парламента Сербии – «Чацилендом».

Telegram: ВИДЕО

Массовые протесты в Сербии, которые уже стали поводом для отставки правительства страны, вновь активизировались. Их формальной причиной считается трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, которая произошла 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения бетонного козырька погибли 15 человек.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в поддержку оппозиционных движений из-за рубежа было вложено около 3 млрд евро с целью его свержения.

Белград, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Европа

Вице-президент США заявил о риске цивилизационного самоубийства Европы / Британская коалиция в поддержку Киева попытается «надавить» на Россию / Генсек НАТО ожидает нормализацию отношений с Россией после завершения конфликта на Украине / МИД России обвинил Норвегию в милитаризации архипелага Шпицберген / НАТО отказывается от Украины / В Словакии зафиксировали рост радиации из-за чернобыльской древесины / Евросоюз может лишить Венгрию права голоса из-за позиции по России / В Финляндии россиянина приговорили к пожизненному заключению

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Европа, Сербия,