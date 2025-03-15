«Кто не скачет…» Протестующие в Сербии полностью копируют «рецепты» майдана на Украине

Участники массовых протестных выступлений в Сербии полностью копируют приёмы украинского майдана. Активисты в Белграде стали подпрыгивать и выкрикивать лозунг: «Кто не скачет, тот чаци!»

Как отмечает «Балканист.ру», ученики по-сербски называются «джаци», но после ставшего популярным в соцсетях фото граффити «ученики идите в школу», автор которого допустил ошибку – вместо буквы Ђ (дж) написал Ћ (ч), выступающих против протестов студентов называют оскорбительным словом «чаци», а их палаточный городок в Пионерском парке напротив парламента Сербии – «Чацилендом».

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Массовые протесты в Сербии, которые уже стали поводом для отставки правительства страны, вновь активизировались. Их формальной причиной считается трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, которая произошла 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения бетонного козырька погибли 15 человек.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в поддержку оппозиционных движений из-за рубежа было вложено около 3 млрд евро с целью его свержения.

Белград, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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