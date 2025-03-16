Трамп готов созвониться с Путиным в ближайшее время

Телефонные переговоры президент РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на следующей неделе. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.

«Я ожидаю, что на этой (начинающейся) неделе состоится разговор между двумя президентами [РФ и США]. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами. Мы консультируем их по всем вопросам, о которых думаем», – цитирует его слова ТАСС.

Отвечая на вопрос, находятся ли контакты по урегулированию конфликта на Украине на той стадии, когда в них может быть вовлечен Трамп, спецпосланник президента США уточнил, что американский лидер в курсе всех деталей переговоров.

«Я думаю, что президент Трамп вовлечен в каждый аспект и направление этих обсуждений», – подчеркнул Уиткофф, добавив, что он проинформировал американского лидера об итогах встречи с Путиным.

«Президент [США] получает информацию обо всем происходящем в режиме реального времени и участвует в принятии каждого важного решения», – добавил он.

Спецпосланник американского лидера уточнил, что встреча с президентом Путины длилась около 4 часов и была позитивной. «Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной. Это была дискуссия, основанная на решениях [конфликта на Украине]. Именно так я бы ее описал», – пояснил он.

«Я не хочу говорить за президента Путина, но, думаю, он дал понять, что принимает философию президента Трампа», – сказал Уиткофф.

«Президент Трамп хочет, чтобы это прекратилось. Я думаю, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось», – отметил спецпосланник президента США, говоря о конфликте на Украине.

По его словам, Вашингтон рассчитывает, что прогресс в переговорах об урегулировании украинского кризиса будет достигнут в течение нескольких недель.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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