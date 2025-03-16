Киеву придётся пойти на территориальные уступки – советник Трампа

Киев должен будет отказаться от территориальных претензий в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу ABC News. По его словам, американский лидер Дональд Трамп считает, что разрешение украинского кризиса должно быть не временным, а постоянным.

«Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности», – сказал он (цитата по РИА «Новости»), поясняя свои предыдущие высказывания, что территориальные вопросы обсуждаются в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта.

Вместе с тем советник американского лидера подтвердил, что членство Украины в НАТО является «крайне маловероятным».

«Путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и это позиция не только США, но и ряда других стран», – уточнил Уолтц.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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