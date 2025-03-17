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«Последствия будут ужасными»: Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана

Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран создании военизированного движения йеменских хуситов, по которым американские войска начали наносить удары. Как заявил американский лидер, Тегеран «будет нести ответственность и страдать от последствий, и эти последствия будут ужасными».

«Сотни нападений, совершаемых хуситами, зловещими бандитами и головорезами, базирующимися в Йемене, которых ненавидит йеменский народ, исходят от Ирана и созданы им. Любая дальнейшая атака или ответные действия хуситов будут встречены с большой силой, и нет никаких гарантий, что эта сила остановится на этом. Иран играет в «невинную жертву» террористов-изгоев, над которыми они потеряли контроль, но они не потеряли контроль. Они диктуют каждый шаг, дают им оружие, снабжают их деньгами и очень сложной военной техникой, и даже, так называемой, «разведкой», – подчеркнул Трамп в своей социальной сети.

«С этого момента каждый выстрел хуситов будет рассматриваться как выстрел, произведенный из оружия и руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и страдать от последствий, и эти последствия будут ужасными!» – заявил президент США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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