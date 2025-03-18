В США двухлетний малыш выстрелил из пистолета в своего близнеца

В США двухлетний ребенок выстрелил из пистолета в своего близнеца. Раненого малыша удалось спасти.

Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел в штате Джорджия. На данный момент неизвестно, где мальчик взял пистолет.

Пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Врачам удалось стабилизировать его состояние. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит расследование. Обвинений в связи с произошедшим пока никому предъявлено не было.

Согласно статистике, подобные случаи не редкость в США. За последние несколько месяцев от оружия в руках детей пострадали как минимум 16 человек.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube