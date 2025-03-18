В США двухлетний малыш выстрелил из пистолета в своего близнеца

В США двухлетний ребенок выстрелил из пистолета в своего близнеца. Раненого малыша удалось спасти.
Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел в штате Джорджия. На данный момент неизвестно, где мальчик взял пистолет.
Пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Врачам удалось стабилизировать его состояние. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Полиция проводит расследование. Обвинений в связи с произошедшим пока никому предъявлено не было.
Согласно статистике, подобные случаи не редкость в США. За последние несколько месяцев от оружия в руках детей пострадали как минимум 16 человек.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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