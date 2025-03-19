Канада и Австралия планируют разработать новую военную РЛС в Арктике

Канада и Австралия планируют совместно разработать новую военную радиолокационную систему в Арктике на фоне глобального всплеска интереса к региону, сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.

«Наше правительство будет сотрудничать с нашим давним партнером в сфере обороны и безопасности, Австралией, над созданием новой загоризонтной военной радиолокационной системы большой дальности», – заявил Карни журналистам на пресс-конференции во вторник.

«Это инвестиции в размере более 6 миллиардов долларов в самую передовую и эффективную радиолокационную систему», – продолжил Карни, добавив, что новая установка «позволит Канаде обнаруживать и реагировать на воздушные и морские угрозы над нашей Арктикой быстрее и с большего расстояния».

«Это в первую очередь обеспечит безопасность всех канадцев», – сказал Карни.

Любая новая канадская оборонная инфраструктура в Арктике, скорее всего, должна будет соответствовать NORAD – ключевому американо-канадскому оборонному соглашению.

«Канада должна быть сильной в наших партнерствах, особенно с NORAD», – сказал Карни. «Сегодняшние заявления укрепят нашу приверженность NORAD. Мы не можем и не должны в первую очередь смотреть на других, чтобы защитить нашу страну».

Карни также объявил, что его правительство установит «более устойчивое и круглогодичное присутствие здесь, в Арктике», инвестировав дополнительно 420 миллионов канадских долларов «в защиту нашего воздушного, морского и наземного суверенитета», сообщает CNN.

«Наши противники все больше осмелевают, – добавил Карни. – Международные институты и нормы, которые обеспечивали безопасность Канады, теперь подвергаются сомнению. И приоритеты Соединенных Штатов, когда-то тесно связанные с нашими собственными, начинают меняться».

На сегодняшний день восемь стран имеют территорию в стратегически и экологически уязвимом Арктическом регионе – Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США – и конкуренция за влияние усиливается, отмечает CNN.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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