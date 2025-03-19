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Трамп сообщил телефонной беседе с Зеленским: «очень хороший разговор»

Фото из архива сайта CNN

Президент США Дональд Трамп сообщил об «очень хорошем разговора» по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, беседа была направлена на сближение позиций Украины и России.

«Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать как Россию, так и Украину с точки зрения их запросов и потребностей», – уточнил Трамп в своей соцсети, добавив, что подробности переговоров будут опубликованы позже.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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