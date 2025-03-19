В Газе погибли уже 280 сотрудников ООН: генсек организации потребовал расследования

В секторе Газа погибли 280 сотрудников Организации объединенных наций с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Об этом заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

По его словам, подтвердилась сегодняшняя гибель сотрудника Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). «Генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] шокирован и глубоко опечален известиями о гибели сотрудника ЮНОПС в результате ударов», – цитирует Хака ТАСС.

«Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на сотрудников ООН и призывает к полноценному расследованию произошедшего <...>. Генеральный секретарь выражает свои глубочайшие соболезнования семье убитого сегодня сотрудника, смерть которого довела число погибших в Газе с 7 октября 2023 года сотрудников ООН до 280», – уточнил представитель ООН.

Ранее сегодня сообщалось, что по меньшей мере один сотрудник организации, действовавшей под эгидой ООН, погиб, пятеро получили ранения в результате удара Израиля по городу Дейр-эль-Балах в центральной части анклава.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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