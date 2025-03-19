США рассчитывают получить контроль над украинскими АЭС

Вашингтон готов оказать Киеву помощь в эксплуатации украинских атомных электростанций и взять эти объекты во владение, что станет гарантией безопасности. Об этом сообщается в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам переговоров главы государства Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Президент Трамп также обсудил вопросы электроснабжения и АЭС Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры», – отмечается в документе, выдержки из которого приводит ТАСС.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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