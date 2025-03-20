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После возобновления израильских атак по Газе погибли почти 600 человек, более тысячи – получили ранения

Архив, фото: «Анадолу»

В секторе Газа после возобновления военной операции Израиля погибли 591 человек, ранения получили – еще 1 042. Об этом говорится в сообщении управления по работе со средствами массовой информации в палестинском анклаве.

Согласно этим данным, большинство погибших (более 70%) составляют дети, женщины и пожилые люди. В заявлении управления, которое приводит ТАСС, подчеркивается, что многие тела продолжают оставаться под завалами разрушенных зданий и спасатели пока не могут их извлечь.

По информации палестинского Минздрава, общее число погибших в анклаве с момента начала израильской военной операции в октябре 2023 года достигло 49 617, ранения получили 112 950 человек.

Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп полностью поддержал военную операцию Израиля в секторе Газа.

Армия еврейского государства возобновили атаки 18 марта. Сегодня израильские СМИ сообщили о начале наземной военной операции.

Газа, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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