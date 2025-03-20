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Трамп поддержал израильские удары по сектору Газа

Архив. Фото: nbcnews.com

Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает возобновление военной операции Израиля в секторе Газа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, напомнив, что американский лидер грозил палестинскому движению ХАМАС жесткими мерами, если оно не освободит всех заложников.

«К сожалению, ХАМАС предпочел играть в игры с жизнями людей в СМИ. Не стоит забывать, что ХАМАС полностью виновен в сложившейся ситуации, поскольку он осуществил жестокую атаку на Израиль 7 октября [2023 года]. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы все заложники вернулись домой, и он полностью поддерживает Израиль и его вооруженные силы, а также меры, которые они принимают в последние дни», – цитирует ТАСС заявление Ливитт.

Напомним, Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа в ночь на 18 марта. В первые же сутки погибли более 300 человек. Накануне сообщалось, что в результате израильских ударов погиб сотрудник ООН, ещё пятеро получили ранения.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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