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Торговая война: Трамп анонсировал пошлины для покупателей венесуэльской нефти

Архив. Фото: пресс-служба Белого дома

Президент США Дональд Трамп анонсировал введением пошлин в размере 25% на товары из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

«Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину в 25% на любую торговлю, которую они ведут с нашей страной», – уточнил американский лидер в своей социальной сети.

Трамп пояснил, Вашингтон идет на этот шаг по ряду причин, в том числе из-за того, что Венесуэла отправляет в США под видом иммигрантов «десятки тысяч преступников».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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