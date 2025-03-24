Торговая война: Трамп анонсировал пошлины для покупателей венесуэльской нефти

Президент США Дональд Трамп анонсировал введением пошлин в размере 25% на товары из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

«Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину в 25% на любую торговлю, которую они ведут с нашей страной», – уточнил американский лидер в своей социальной сети.

Трамп пояснил, Вашингтон идет на этот шаг по ряду причин, в том числе из-за того, что Венесуэла отправляет в США под видом иммигрантов «десятки тысяч преступников».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube