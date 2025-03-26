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Среда, 26 марта 2025, 22:30 мск

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Киев рассчитывает на поддержку войск из Европы

Фото: ec.europa.eu

Киев рассчитывает на прибытие на Украину не миротворческих, а боевых подразделений из Европы. Об этом заявил заместитель главы Офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью западным СМИ.

«Нам не нужна миссия по обеспечению мира. Каждый солдат должен быть готов к участию в реальных боевых действиях», – цитируют его заявление украинские СМИ.

Стоит отметить, что сегодня в западной прессе появились публикации об отказе европейских государств от планов по отправке в Украину миротворцев.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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