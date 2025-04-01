В Малайзии 25 человек пострадали при взрыве на газопроводе

В Малайзии произошел взрыв на газопроводе. Столб пламени поднялся на высоту в несколько сотен метров. По предварительным данным, пострадали 25 человек.
Взрыв прогремел в районе Путра-Хайтс недалеко от столицы города Куала-Лумпур. Топливо начало выгорать и огненный столб поднялся на высоту до 500 метров.
Власти объявили эвакуацию из ближайших жилых районов. Огнем охватило несколько зданий, часть людей оказались заблокированы в своих домах.
На данный момент известно о 25 пострадавших, которых доставили в больницы. У них диагностированы ожоги различной степени тяжести.
Причины произошедшего устанавливаются.
Куала-Лумпур, Зоя Осколкова
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