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Вторник, 1 апреля 2025, 08:23 мск

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В Малайзии 25 человек пострадали при взрыве на газопроводе

В Малайзии произошел взрыв на газопроводе. Столб пламени поднялся на высоту в несколько сотен метров. По предварительным данным, пострадали 25 человек.

Взрыв прогремел в районе Путра-Хайтс недалеко от столицы города Куала-Лумпур. Топливо начало выгорать и огненный столб поднялся на высоту до 500 метров.

Власти объявили эвакуацию из ближайших жилых районов. Огнем охватило несколько зданий, часть людей оказались заблокированы в своих домах.

На данный момент известно о 25 пострадавших, которых доставили в больницы. У них диагностированы ожоги различной степени тяжести.

Причины произошедшего устанавливаются.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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