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В Японии автомобиль влетел в толпу людей

В Японии автомобиль вылетел на тротуар и врезался в прохожих. По предварительным данным, пострадали семь человек. На месте работают экстренные службы.

Инцидент произошел в городе Нагоя, на пересечении станции Сакаэ линии метро Мэйдзе и станции Ябачо. В этом районе расположены универмаги и коммерческие объекты.

Автомобиль выехал на тротуар, сбил людей и остановился, врезавшись в бетонное ограждение. В результате пострадали семь человек, среди которых двое детей. Пострадавших госпитализировали.

На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Причина аварии устанавливается. Отмечается, что водитель автомобиля не пострадал.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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